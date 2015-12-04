​Bakcell дал старт новогодней кампании

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Компания Bakcell в преддверии Нового года проводит новую кампанию. В рамках кампании абоненты получат возможность безлимитного общения внутри сети всего за 0,59 манатов в день.

Как сообщили Report в компании, кампания продлится до 31 января 2016 года. В рамках новогодней кампании, все абоненты тарифов CIN и Klass, получат возможность общаться безлимитно внутри сети каждый день 24 часа в сутки. Чтобы присоединиться к кампании, абонентам Bakcell нужно всего лишь набрать бесплатный USSD код *552#YES.

Отметим, что при подписке на данное предложение, с баланса номера будет сразу вычтена ежедневная абонентская плата за первые 3 дня, т.е. 1.77 манатов. Начиная с 4-го дня подписки, у абонентов ежедневно взимается абонентская плата в размере 0,59 манатов. Последний день подписки на кампанию заканчивается 27 января 2016 года в 23:59:59.

Абоненты PrepaidCIN и Klass, которые не имеют достаточно средств на балансе для оплаты первых 3 дней подписки, не смогут присоединиться к новому предложению. В этом случае, чтобы присоединиться к кампании, абонентам нужно будет пополнить баланс номера. Чтобы отписаться от компании необходимо набрать код *552*0#YES.