Bakcell активировал выгодную интернет-кампанию в Иране

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Компания Bakcell - первый оператор мобильной связи в Азербайджане, продолжает расширять список стран, в которых можно подключиться к кампании "1 МБ = 1 гяпик".

Как сообщает Report, в результате переговоров с ведущей телекоммуникационной компанией Ирана – MCI абоненты Bakcell получили возможность пользоваться преимуществами кампании "1 МБ = 1 гяпик".

Таким образом, каждый абонент Bakcell, находящийся на территории Исламской Республики Иран и подключившийся к сети мобильного оператора MCI, сможет пользоваться высокоскоростным интернетом по такой низкой цене как 1 гяпик за 1 МБ. Чтобы воспользоваться данным предложением, абонентам нужно всего лишь набрать *125#1000#YES на своих телефонах и активировать пакет интернет-роуминга.

В настоящее время абоненты Bakcell могут пользоваться данным предложением в 21 стране мира. Список включает в себя такие страны, как Турция, США, ОАЭ, Россия, Греция, Германия, Великобритания, Чешская Республика, Испания, Венгрия, Нидерланды, Италия, Иран и др.

Отметим, что компания Bakcell продолжает вести переговоры с партнерами по роумингу с целью расширения списка стран, где будут доступны самые лучшие предложения для абонентов компании, предоставляющие им возможность пользоваться услугами высокоскоростного мобильного интернета по самым доступным ценам. Переговоры ведутся с такими лидирующими телекоммуникационными компаниями мира, как Vodafone, Megafon, AirTel и Etisalat.