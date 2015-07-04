Bakcell активировал услугу 4G роуминга в 14 странах

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане Bakcell вскоре после запуска своего высокоскоростного мобильного интернета LTE стал первой компанией, которая активировала для своих абонентов услуги роуминга 4G в 14 странах по всему миру.
Как сообщает Report, компания Bakcell, запустившая в мае 2015 года услугу LTE, в настоящее время является единственным мобильным оператором, предлагающим абонентам в Азербайджане услуги 4G роуминга.
Таким образом, абоненты Bakcell, путешествующие за пределами страны, могут воспользоваться высокоскоростной услугой 4G LTE. Кроме того, цены на услуги 4G роуминга останутся такими же, как и на услуги 3G роуминга.
Список стран и операторов, в которых доступны услуги 4G-роуминга компании Bakcell:
|N
|Страна
|Оператор
|1.
|США
|AT&T network
|2.
|Бельгия
|Belgacom Proximus
|3.
|Чешская Республика
|Vodafone
|4.
|Греция
|Vodafone Panafon
|5.
|Ирландия
|Vodafone
|6.
|Италия
|Vodafone
|7.
|Португалия
|Vodafone
|8.
|Румыния
|Vodafone
|9.
|Россия
|MTS, Megafon
|10.
|Южная Африка
|Vodafone
|11.
|Испания
|Vodafone
|12.
|Нидерланды
|Vodafone
|13.
|Великобритания
|Vodafone
|14.
|Южная Корея
|Korea KT Corporation
"Сегодня, среди всех мобильных операторов Азербайджана, только компания Bakcell предоставляет своим абонентам возможность использовать услуги 4G роуминга за рубежом, и мы будет рады приветствовать в сети Bakcell гостей, приехавших в Азербайджан и желающих воспользоваться услугами 4G Интернета. В данный момент, эта услуга набирает популярность среди наших корпоративных клиентов, которые часто выезжают за пределы республики, а также среди людей, которые проводят свой летний отпуск за границей. Одновременно с расширением зоны покрытия услуг 4G на различные районы города Баку, мы также работаем над увеличением числа стран, в которых наши клиенты имеют возможность пользоваться услугами LTE",- говорит главный исполнительный директор Bakcell г-н Ричард Ширер.
В настоящее время, абоненты Bakcell имеют возможность пользоваться услугами роуминга в сетях 417 операторов мобильной связи в 168 странах мира.
С помощью мобильного приложения "Bakcell Rouminq" компании Bakcell, абоненты, находящиеся за границей, могут получить необходимую информацию о ценах на звонки, SMS и Интернет, и проводимых кампаниях в различных странах у операторов-партнеров по роуминг-услугам, а также получить поддержку посредством онлайн-связи с Bakcell. Информация о партнерах 4G теперь также доступна в мобильном приложении Bakcell Rouminq.
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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