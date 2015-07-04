Bakcell активировал услугу 4G роуминга в 14 странах

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане Bakcell вскоре после запуска своего высокоскоростного мобильного интернета LTE стал первой компанией, которая активировала для своих абонентов услуги роуминга 4G в 14 странах по всему миру.

Как сообщает Report, компания Bakcell, запустившая в мае 2015 года услугу LTE, в настоящее время является единственным мобильным оператором, предлагающим абонентам в Азербайджане услуги 4G роуминга.

Таким образом, абоненты Bakcell, путешествующие за пределами страны, могут воспользоваться высокоскоростной услугой 4G LTE. Кроме того, цены на услуги 4G роуминга останутся такими же, как и на услуги 3G роуминга.

Список стран и операторов, в которых доступны услуги 4G-роуминга компании Bakcell:

N Страна Оператор 1. США AT&T network 2. Бельгия Belgacom Proximus 3. Чешская Республика Vodafone 4. Греция Vodafone Panafon 5. Ирландия Vodafone 6. Италия Vodafone 7. Португалия Vodafone 8. Румыния Vodafone 9. Россия MTS, Megafon 10. Южная Африка Vodafone 11. Испания Vodafone 12. Нидерланды Vodafone 13. Великобритания Vodafone 14. Южная Корея Korea KT Corporation

"Сегодня, среди всех мобильных операторов Азербайджана, только компания Bakcell предоставляет своим абонентам возможность использовать услуги 4G роуминга за рубежом, и мы будет рады приветствовать в сети Bakcell гостей, приехавших в Азербайджан и желающих воспользоваться услугами 4G Интернета. В данный момент, эта услуга набирает популярность среди наших корпоративных клиентов, которые часто выезжают за пределы республики, а также среди людей, которые проводят свой летний отпуск за границей. Одновременно с расширением зоны покрытия услуг 4G на различные районы города Баку, мы также работаем над увеличением числа стран, в которых наши клиенты имеют возможность пользоваться услугами LTE",- говорит главный исполнительный директор Bakcell г-н Ричард Ширер.

В настоящее время, абоненты Bakcell имеют возможность пользоваться услугами роуминга в сетях 417 операторов мобильной связи в 168 странах мира.

С помощью мобильного приложения "Bakcell Rouminq" компании Bakcell, абоненты, находящиеся за границей, могут получить необходимую информацию о ценах на звонки, SMS и Интернет, и проводимых кампаниях в различных странах у операторов-партнеров по роуминг-услугам, а также получить поддержку посредством онлайн-связи с Bakcell. Информация о партнерах 4G теперь также доступна в мобильном приложении Bakcell Rouminq.