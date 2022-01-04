Байден поддержал соглашение об отсрочке развертывания новых сетей 5G в США

Президент США Джо Байден во вторник поприветствовал достигнутое между американскими властями и операторами связи ATT и Verizon соглашение отсрочить на две недели запланированный на 5 января ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи 5G из-за потенциальной уг

Президент США Джо Байден во вторник поприветствовал достигнутое между американскими властями и операторами связи AT&T и Verizon соглашение отсрочить на две недели запланированный на 5 января ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи 5G из-за потенциальной угрозы безопасности полетов воздушных судов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.

"Моя администрация стремится к быстрому развертыванию сетей 5G, сводя к минимуму сбои в работе воздушного транспорта и продолжая поддерживать самое безопасное воздушное пространство в мире. Вчерашнее соглашение - важный шаг в верном направлении, и мы благодарны всем сторонам за их сотрудничество и добросовестность", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.

Как напомнил глава государства, достигнутое соглашение гарантирует, что в течение последующих двух недель не произойдет существенных сбоев во время полетов авиации. "Это также позволит нам существенно сократить сбои в воздушных операциях, когда AT&T и Verizon запустят в работу сети 5G 19 января", - указал Байден.

Власти США опасаются, что использование операторами связи частот 5G может сказаться на безопасности полетов, поскольку они также используются некоторыми летными приборами. В этой связи министерство транспорта США ранее обратилось к крупнейшим предприятиям отрасли с просьбой отложить введение в работу этих сетей.