Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах

Нариман Салманов освобожден от должности начальника Сумгайытского телекоммуникационного узла (СТУ) и Северо-Восточного регионального филиала ООО “Aztelecom”, принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Нариман Салманов освобожден от должности начальника Сумгайытского телекоммуникационного узла (СТУ) и Северо-Восточного регионального филиала ООО “Aztelecom”, принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает Report, на его место назначен Назим Алиев.

До этого он работал начальником Центра услуг связи № 1 ООО "Бакинская телефонная связь“ (Baktelecom).

Кроме того, был создан Южный региональный филиал "Aztelecom", и руководство филиалом было возложено на начальника Сальянского телекоммуникационного узла Эльхана Керимова. А исполнение его обязанностей временно возложено на заместителя.