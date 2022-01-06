Aztelecom открыл филиал в Шуше

В ООО “Aztelecom”, принадлежащем Министерству цифрового развития и транспорта, проведена очередная структурная реформа.

В ООО “Aztelecom”, подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, проведена очередная структурная реформа.

По полученной Report информации, начал свою деятельность филиал ”Шуша" - первый филиал структуры на освобожденных территориях. На должность руководителя филиала пока нет назначения.

Таким образом, количество филиалов было доведено до 6.

В министерстве Report подтвердили информацию об открытии филиала.

Отметим, что ранее были созданы региональные филиалы компании "Южный Ширван", "Северо-западный", "Северо-восточный", "Аран" и "Горный Ширван".