О нас
Report Georgia
Аудио новости

Aztelecom открыл филиал в Шуше

Aztelecom открыл филиал в Шуше В ООО “Aztelecom”, принадлежащем Министерству цифрового развития и транспорта, проведена очередная структурная реформа.
ИКТ
6 января 2022 г. 17:04
Aztelecom открыл филиал в Шуше
0 : 00
0 : 00

В ООО “Aztelecom”, подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, проведена очередная структурная реформа.

По полученной Report информации, начал свою деятельность филиал ”Шуша" - первый филиал структуры на освобожденных территориях. На должность руководителя филиала пока нет назначения.

Таким образом, количество филиалов было доведено до 6.

В министерстве Report подтвердили информацию об открытии филиала.

Отметим, что ранее были созданы региональные филиалы компании "Южный Ширван", "Северо-западный", "Северо-восточный", "Аран" и "Горный Ширван".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Aztelekom” Şuşada filial açıb

Экслюзивные новости

Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi