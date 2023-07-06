О нас

Aztelecom и Baktelecom подадут в суд на госслужбу

Aztelecom и Baktelecom подадут в суд на госслужбу ООО ”Aztelecom“ и ООО ”Бакинская телефонная связь" ("Baktelecom") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана обратятся в суд в связи с тем, что их оштрафовала Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потреб
ИКТ
6 июля 2023 г. 20:37
Aztelecom и Baktelecom подадут в суд на госслужбу

ООО ”Aztelecom“ и ООО ”Бакинская телефонная связь" ("Baktelecom") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана обратятся в суд в связи с тем, что их оштрафовала Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Об этом говорится в ответе Aztelecom на запрос Report.

"Государственная служба 24.06.2023 года приняла постановление по делу, возбужденному в отношении Обществ по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Согласно постановлению, возбужденное дело прекращено в части “допустимости манипулирования ценами” со стороны Обществ по ряду инфраструктурных услуг. Этим же постановлением к каждому из них была применена финансовая санкция в размере 16.500 манатов.

Мы пришли к выводу, что эта часть постановления и указание противоречат действующему законодательству и необоснованны. С этой целью в соответствии с законодательством будет подан иск в суд", - отмечается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Aztelekom" və "Baktelecom" Dövlət Xidmətini məhkəməyə verəcək

Другие новости из категории

В следующем году состоится фестиваль ”Robotex Нахчыван
ФотоВ следующем году состоится фестиваль ”Robotex Нахчыван"
6 июля 2023 г. 20:26
Azercosmos: Azersky не является жертвой кибератаки
Azercosmos: Azersky не является жертвой кибератаки
6 июля 2023 г. 15:29
В Агентстве инноваций и цифрового развития новое назначение
В Агентстве инноваций и цифрового развития новое назначение
6 июля 2023 г. 13:35
Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter
Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter
6 июля 2023 г. 08:14
Европейская ракета Ariane 5 вывела на орбиту два спутника
Европейская ракета Ariane 5 вывела на орбиту два спутника
6 июля 2023 г. 03:43
Microsoft отреагировала на взлом данных миллионов пользователей
Microsoft отреагировала на взлом данных миллионов пользователей
6 июля 2023 г. 03:23
Tiktok удалил почти 400 тысяч видео из Азербайджана за квартал
Tiktok удалил почти 400 тысяч видео из Азербайджана за квартал
5 июля 2023 г. 16:40
Сотрудники Службы финансового мониторинга приняли участие в тренинге по криптовалютам
Сотрудники Службы финансового мониторинга приняли участие в тренинге по криптовалютам
4 июля 2023 г. 20:15
İKTA: Информация, которую интернет-провайдеры распространяют о своих конкурентах, необоснованна
İKTA: Информация, которую интернет-провайдеры распространяют о своих конкурентах, необоснованна
4 июля 2023 г. 11:12
Meta запустит аналог Twitter
Meta запустит аналог Twitter
4 июля 2023 г. 08:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi