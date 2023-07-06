Aztelecom и Baktelecom подадут в суд на госслужбу

ООО ”Aztelecom“ и ООО ”Бакинская телефонная связь" ("Baktelecom") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана обратятся в суд в связи с тем, что их оштрафовала Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потреб

ООО ”Aztelecom“ и ООО ”Бакинская телефонная связь" ("Baktelecom") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана обратятся в суд в связи с тем, что их оштрафовала Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Об этом говорится в ответе Aztelecom на запрос Report.

"Государственная служба 24.06.2023 года приняла постановление по делу, возбужденному в отношении Обществ по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Согласно постановлению, возбужденное дело прекращено в части “допустимости манипулирования ценами” со стороны Обществ по ряду инфраструктурных услуг. Этим же постановлением к каждому из них была применена финансовая санкция в размере 16.500 манатов.

Мы пришли к выводу, что эта часть постановления и указание противоречат действующему законодательству и необоснованны. С этой целью в соответствии с законодательством будет подан иск в суд", - отмечается в заявлении.