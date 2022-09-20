AZSTAND и Ассоциация ИКТ Азербайджана подпишут меморандум о сотрудничестве

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Минэкономики и Ассоциация индустрии информационных и коммуникационных технологий Азербайджана (AIKTSA) объединят свои усилия для развития местных компаний, работающих в сфере ИКТ, и улучшения соответст

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Минэкономики и Ассоциация индустрии информационных и коммуникационных технологий Азербайджана (AIKTSA) объединят свои усилия для развития местных компаний, работающих в сфере ИКТ, и улучшения соответствия международным стандартам в этой области.

Как сообщает Report, между общественными объединениями будет подписан Меморандум о взаимопонимании по этому поводу.

Главными целями ASTAND являются достижение соответствия национальной системы стандартизации международным требованиям, повышение безопасности, качества, конкурентоспособности и экспортного потенциала продукции сектора ИКТ, заявил гендиректор института Ильхам Байрамов.



"Для достижения этих целей мы активно сотрудничаем с Международной организацией по стандартизации (ISO), Международной электротехнической комиссией (МЭК), Европейским комитетом по стандартизации (CEN) и другими международными и региональными организациями и национальными органами зарубежных стран в этой сфере", — сказал он.



В свою очередь, председатель правления AIKTSA Эльвин Аббасов отметил, что основной целью сотрудничества станет развитие компаний, занятых в сфере ИКТ и повышение стандартов их работы для приведения в соответствие с международными.