AzInTelecom запустил дата-центр в Евлахе

ООО AzInTelecom, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, запустило Евлахскую зону охвата.

ООО AzInTelecom, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, запустило Евлахскую зону охвата.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Расположенный в Баку объект обладает сертификатами стандарта системы управления непрерывностью бизнеса (ISO 22301), стандарта для управления и обслуживания IT сервисов ISO 20000 и стандарта по информационной безопасности ISO 27001, а также сертификата соответствия стандарту TIER III.

Вся критическая инфраструктура Евлахской зоны охвата, занимающей площадь застройки 1400 квадратных метров, создавалась по принципу "1+1". Инфраструктура контейнерного типа оснащена альтернативным энергоснабжением, системами пожаротушения, физической защиты, резервными емкостями для воды и топлива, а также высококлассными системами защиты источников энергии. Основным преимуществом мобильной конструкции зоны является ее мобильность, благодаря которой во время чрезвычайных ситуаций контейнеры с хранимыми данными могут быть физически безопасно перевезены в более защищенную зону.

В Евлахской зоне охвата будут предоставляться все услуги Бакинского дата-центра, зона может использоваться как основной или же резервный дата-центр, исходя из потребностей предприятий.