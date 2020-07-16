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AzInTelecom удостоен сертификата управления непрерывностью бизнеса

AzInTelecom удостоен сертификата управления непрерывностью бизнеса ООО AzInTelecom стало первой компанией, получившей такой сертификат
ИКТ
16 июля 2020 г. 17:39
AzInTelecom удостоен сертификата управления непрерывностью бизнеса

ООО AzInTelecom, действующее при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, стало первой азербайджанской компанией, получившей сертификат по стандарту системы управления непрерывностью бизнеса (ISO 22301: 2012).

Об этом сообщили Report в министерстве. 

Отметим, что AzInTelecom для получения сертификата прошел независимый аудит, проведенный норвежской компанией DNV GL. Этот сертификат подтверждает, что AzInTelecom и функционирующие на основе его дата-центра облачные решения Azcloud могут продолжать работать и в неблагоприятных условиях. Так, данный тип сертификата выдается компаниям, отвечающим требованиям по обеспечению условий для защиты от ошибок в работе, снижения вероятности их возникновения и восстановления после сбоев.  

ООО AzInTelecom Министерства транспорта, связи и высоких технологий до настоящего времени было удостоено международными организациями стандарта для управления и обслуживания IT сервисов ISO 20000 и стандарта по информационной безопасности ISO 27001, а также сертификата соответствия стандарту TIER III.

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