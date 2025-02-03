АЖД создаст ИТ-академию в рамках цифровизации железнодорожного сектора

ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) планирует создать ИТ-академию.

ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) планирует создать ИТ-академию.

Как сообщает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), об этом говорится в ожидаемых результатах недавно предоставленной технической помощи Азербайджану.

В рамках данной инициативы планируется создание платформы под названием «Корпоративный университет», которая будет управляться ИТ-академией АЖД. Эта платформа станет инструментом для обмена знаниями: сотрудники смогут документировать и распространять информацию, полученную на тренингах, конференциях и семинарах.

В целом техпомощь соответствует стратегической цели - обеспечению экономической устойчивости развития железнодорожного транспорта в Азербайджане.

Ключевым результатом проекта станет развитие потенциала и навыков для цифровизации ж/д сектора. Предполагается повышение уровня цифровых компетенций сотрудников АЖД, создание устойчивой системы подготовки и переподготовки кадров для работы в условиях цифровой трансформации, а также сокращение гендерного разрыва в ИТ-секторе.

В связи с этим будет проведена гендерно-чувствительная оценка потребностей в навыках для ряда департаментов и функциональных подразделений АЖД. Анализ охватит как ИТ-компетенции, так и другие профессиональные навыки, а также определит будущие потребности компании в области цифровых технологий.

Кроме того, будут разработаны и реализованы пилотные программы по развитию цифровых навыков с учетом гендерных аспектов. В их числе - "модель непрерывной стажировки" (программа наставничества для стажеров АЖД) и интенсивные обучающие курсы для новых сотрудников ИТ-департамента.

Планируется организация учебных визитов сотрудников АЖД в Австрию, Республику Корея, Испанию и Швейцарию. Также для проведения тренингов в Азербайджане и участия в мероприятиях АЖД и государственных форумах по вопросам цифровизации и развития транспортного сектора будут приглашены международные эксперты из зарубежных ж/д компаний.

Полученные знания будут систематизированы и распространены через платформу "Корпоративный университет".

Отмечается, что АЖД проходит процесс цифровой трансформации, и только в 2024 году было выделено 1 млн манатов на развитие человеческого капитала. В рамках трансформации была разработана программа повышения кадрового потенциала, которая включает создание внутренней системы развития персонала, сотрудничество с образовательными учреждениями и международное партнерство.

Напомним, что ранее АБР одобрил предоставление технической помощи в размере 500 тысяч долларов США правительству Азербайджана для развития цифровых навыков в железнодорожном секторе.