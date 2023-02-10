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Azersky способен ежедневно проводить съемку до 6 млн кв км

Azersky способен ежедневно проводить съемку до 6 млн кв км Азербайджанский спутник Azersky способен ежедневно проводить сьемку территории площадью 6 млн кв. км.
ИКТ
10 февраля 2023 г. 16:51
Azersky способен ежедневно проводить съемку до 6 млн кв км

Азербайджанский спутник Azersky способен ежедневно проводить сьемку территории площадью 6 млн кв. км.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") Дунай Бадирханов.

По его словам, при обработке этих изображений может использоваться искусственный интеллект: "Обработка этих изображений вручную невозможна. Есть возможность использовать искусственный интеллект для обработки этих данных. Наши исследования в этой области продолжаются".

Официальный представитель "Азеркосмоса" добавил, что для анализа спутниковых снимков создана система web CİS: "Анализ спутниковых снимков в мирных целях может проводиться через географические информационные онлайн-системы. Представленные нами изображения не являются общедоступными, но наша цель - оперативно донести их до наших клиентов. Вы знаете, что в Google map представлены изображения, сделанные 6 месяцев или 1 год назад. У нас изображения передаются оперативно".

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Версия на азербайджанском языке "Azersky" 6 milyon kvadrat kilometr ərazinin təsvirini verə bilir

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