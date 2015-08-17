​"Азерпочта" и Bakcell дали старт совместному проекту

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ ОАО "Азерпочта" и мобильный оператор связи Bakcell дали старт совместному проекту. Как сообщили Report в "Азерпочте", абоненты мобильного оператора Bakcell в рамках кампании Ulduzum смогут воспользоваться всеми продуктами и услугами "Азерпочты".

Для получения бесплатных минут от Bakcell пользователи кампании Ulduzum должны осуществить денежный перевод на сумму не менее 10 манатов в любом почтовом отделении "Азерпочты" в республике. При денежном переводе в пределах республики на сумму 10 манатов и выше пользователи Bakcell получат 5 бонусных минут. Для этого абоненту необходимо предъявить сотруднику "Азерпочты" свой мобильный номер Bakcell. Бонусные минуты можно использовать в течение трех дней.

Отметим, что компания продлится до 31 декабря.