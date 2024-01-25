"Азерпочт" завершило прошлый год с чистой прибылью почти в 5 млн манатов

В 2023 году операционная прибыль ООО "Азерпочт" составила 11,5 млн манатов, а чистая прибыль - 4,6 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев на отчетном мероприятии по итогам прошлого года.
По его словам, за год доходы и расходы увеличились примерно на 10% и достигли 72,3 млн и 67,5 млн манатов соответственно.
Мустафаев отметил, что увеличение расходов в частности связано с повышением минимальной заработной платы на 17% в начале 2023 года.
"2024 год мы планируем завершить с прибылью", - добавил Мустафаев.