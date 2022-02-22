«Азерпочт» запустил новое мобильное приложение

Подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана ООО «Азерпочт» запустило мобильное приложение по курьерской службе.
Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.
Посредством мобильного приложения граждане могут осуществлять личные и деловые отправки. Клиентам предлагаются услуги по быстрой и качественной доставке за приемлемую цену. Пользователь, выбирая экстренную или обычную курьерскую службу, сам решает, когда отправка должна прибыть в пункт назначения.
Приложение, предназначенное для мобильных устройств, работающих на базе Android или iOS, доступно для скачивания в