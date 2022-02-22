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«Азерпочт» запустил новое мобильное приложение

«Азерпочт» запустил новое мобильное приложение Подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана ООО «Азерпочт» запустило мобильное приложение по курьерской службе.
ИКТ
22 февраля 2022 г. 10:28
«Азерпочт» запустил новое мобильное приложение

Подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана ООО «Азерпочт» запустило мобильное приложение по курьерской службе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

Посредством мобильного приложения граждане могут осуществлять личные и деловые отправки. Клиентам предлагаются услуги по быстрой и качественной доставке за приемлемую цену. Пользователь, выбирая экстренную или обычную курьерскую службу, сам решает, когда отправка должна прибыть в пункт назначения.

Приложение, предназначенное для мобильных устройств, работающих на базе Android или iOS, доступно для скачивания в Apple Store и Play Market.

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