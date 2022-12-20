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"Азерпочт" выпустило 21 вид марок в связи с "Годом города Шуша"

"Азерпочт" выпустило 21 вид марок в связи с "Годом города Шуша" ООО "Азерпочт" в рамках "Года города Шуша" выпустило 21 вид марок по 5 темам, касающимся города.
ИКТ
20 декабря 2022 г. 10:55
Азерпочт выпустило 21 вид марок в связи с Годом города Шуша

ООО "Азерпочт" в рамках "Года города Шуша" выпустило 21 вид марок по 5 темам, касающимся города.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления ООО Афган Джалилов.

"Распоряжением от 5 января 2022 года президент страны объявил этот год "Годом города Шуша". Исходя из этого Кабинет министров утвердил план мероприятий. В рамках плана мы должны были выпустить марки под названием "Шуша 270 лет". Представляемый сегодня 21 вид марок охватывает архитектуру, литературу, этническую культуру, музыкальную культуру, флору и фауну города. Эти пять направлений были определены после серьезного отбора. Хотел бы особо выделить три марки – "Мечеть Юхары Говхар-ага", "Мечеть Саатлы" и "Мавзолей Вагифа", потому что мы столкнулись с актами вандализма в отношении этих культурных объектов. На этих марках мы отобразили состояние города Шуша до и в период оккупации. Благодаря маркам на отправляющихся за границу конвертах, люди узнают, с какими актами вандализма мы столкнулись за 30 лет", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке "Azərpoçt" "Şuşa ili"nə həsr edilmiş 21 növ marka buraxıb

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