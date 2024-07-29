"Азерпочт" выпустил марки в честь летних Олимпийских игр 2024 года

ООО "Азерпочт", подведомственное министерству цифрового развития и транспорта, выпустило почтовые марки "Летние Олимпийские игры 2024" по случаю открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

ООО "Азерпочт", подведомственное министерству цифрового развития и транспорта, выпустило почтовые марки "Летние Олимпийские игры 2024" по случаю открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на марке изображены символы видов спорта летней Олимпиады.

Особое внимание уделено использованным в дизайне цветовым оттенкам, соответствующим цветам единой спортивной формы азербайджанских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года.

Изображения на почтовой марке принадлежат художнику-дизайнеру Орхану Гараеву.

Помимо марки также выпущено 200 конвертов "Первый день".