​"Азерпочт" возобновил прием посылок еще в 16 стран

Действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий ООО "Азерпочт" возобновило прием международных почтовых отправлений еще в 16 странах.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

В почтовых отделениях и центрах "Шебеке" осуществляется прием посылок в Германию, США, Австрию, Бельгию, Великобританию, Болгарию, Чехию, Китай, Данию, Францию, Гонконг, Грузию, Эстонию, Израиль, Швецию, Швейцарию, Италию, Испанию, Канаду, Корею, Казахстан, Кыргызстан, Литву, Венгрию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Россию, Сингапур, Таиланд, Турцию, Украину и Японию.

Отметим, что в настоящее время нет ограничений на доставку международных почтовых отправлений из зарубежных стран в Азербайджан.

С 14 апреля "Азерпочт" возобновил прием международных почтовых отправлений в 18 стран. Сейчас их число увеличилось до 34.