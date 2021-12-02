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"Азерпочт" внес изменения в тарифы на некоторые финансовые услуги

"Азерпочт" внес изменения в тарифы на некоторые финансовые услуги В этом месяце ООО “Азерпочт”, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, внесло изменения в тарифы ряда финансовых услуг.
ИКТ
2 декабря 2021 г. 09:55
Азерпочт внес изменения в тарифы на некоторые финансовые услуги

В этом месяце ООО “Азерпочт”, подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, внесло изменения в тарифы ряда финансовых услуг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Отмечается, что открытие текущего счета в почтовых филиалах и отделениях теперь осуществляется бесплатно. В то же время процентная ставка по внутрибанковским денежным переводам была снижена до 1%, а комиссионные по безналичным операциям отменены.

Получение в почтовых пунктах электронной выписки об остатке на счету и обороте средств также бесплатно.

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Версия на азербайджанском языке “Azərpoçt” bəzi maliyyə xidmətlərinin tariflərində dəyişiklik edib

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