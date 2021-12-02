"Азерпочт" внес изменения в тарифы на некоторые финансовые услуги

В этом месяце ООО “Азерпочт”, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, внесло изменения в тарифы ряда финансовых услуг.

В этом месяце ООО “Азерпочт”, подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, внесло изменения в тарифы ряда финансовых услуг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Отмечается, что открытие текущего счета в почтовых филиалах и отделениях теперь осуществляется бесплатно. В то же время процентная ставка по внутрибанковским денежным переводам была снижена до 1%, а комиссионные по безналичным операциям отменены.

Получение в почтовых пунктах электронной выписки об остатке на счету и обороте средств также бесплатно.