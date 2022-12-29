"Азерпочт" стал полноправным членом международной платежной системы Visa

Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО "Азерпочт" получило статус полноправного члена международной платежной системы Visa.

Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО "Азерпочт" получило статус полноправного члена международной платежной системы Visa.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, владельцы карт Visa, наряду с держателями Mastercard, смогут совершать безналичные платежи во всех отделениях и филиалах "Азерпочт", где используются POS-терминалы.

В то же время "Азерпочт" были выданы лицензии на эмиссию, прием карт, денежные переводы и электронную коммерцию. Это, в свою очередь, позволит физическим и юридическим лицам полнофункционально пользоваться услугами учреждения в сфере карточных услуг.