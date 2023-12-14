"Азерпочт" предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества.

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества.

Об этом Report сообщили в "Азерпочт".

В сообщении отмечается, что киберпреступники уже достаточно длительное время массово рассылают гражданам сообщения о том, что их посылка якобы находится в стране, но из-за неточного домашнего адреса не может быть доставлена, затем предлагается перейти по ссылке для введения точного адреса и других личных данных.

"К сожалению, попавшие на удочку мошенников граждане, пройдя по указанной фальшивой ссылке, вносят свою конфиденциальную информацию, в том числе данные банковской карты, тем самым, становясь жертвами киберпреступников. "Азерпочт" заявляет, что не осуществляет оплату доставки посылок онлайн и никогда не требует данных банковских карт граждан", - отмечают в "Азерпочт".

В структуре также подчеркнули, что в сообщениях "Азерпочт" никогда не предлагается перейти по каким-либо линкам для осуществления оплаты.

Образец фальшивой рассылки:

"Азерпочт": Ваша посылка поступила на склад, но поскольку адресная информация неполная, она не может быть доставлена по адресу. Пожалуйста, подтвердите адрес, перейдя по ссылке (Azərpoçt: Paketiniz anbara gəlib, lakin ünvan məlumatı natamam olduğu üçün çatdırıla bilmir. Zəhmət olmasa linkdəki ünvanı təsdiqləyin).

https://post.az-com.top/aze - ФАЛЬШИВАЯ ССЫЛКА

Образец реального сообщения от "Азерпочт":

ADINIZA DAXIL OLMUSH BB023584438AZ SAYLI GONDERISHI SHEXSIYYET VESIQENIZI TEQDIM ETMEKLE AZ4700 POCHT SHOBESINDE ALA BILERSINIZ. AZERPOCHT

"При получении подозрительных сообщений и уведомлений от "Азерпочт" граждан просят обратиться в колл-центр 169 или же на аккаунты структуры в социальных сетях", - отмечается в заявлении.