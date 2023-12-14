О нас

"Азерпочт" предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества

"Азерпочт" предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества.
ИКТ
14 декабря 2023 г. 13:30
Азерпочт предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества.

Об этом Report сообщили в "Азерпочт".

В сообщении отмечается, что киберпреступники уже достаточно длительное время массово рассылают гражданам сообщения о том, что их посылка якобы находится в стране, но из-за неточного домашнего адреса не может быть доставлена, затем предлагается перейти по ссылке для введения точного адреса и других личных данных.

"К сожалению, попавшие на удочку мошенников граждане, пройдя по указанной фальшивой ссылке, вносят свою конфиденциальную информацию, в том числе данные банковской карты, тем самым, становясь жертвами киберпреступников. "Азерпочт" заявляет, что не осуществляет оплату доставки посылок онлайн и никогда не требует данных банковских карт граждан", - отмечают в "Азерпочт".

В структуре также подчеркнули, что в сообщениях "Азерпочт" никогда не предлагается перейти по каким-либо линкам для осуществления оплаты.

Образец фальшивой рассылки:

"Азерпочт": Ваша посылка поступила на склад, но поскольку адресная информация неполная, она не может быть доставлена по адресу. Пожалуйста, подтвердите адрес, перейдя по ссылке (Azərpoçt: Paketiniz anbara gəlib, lakin ünvan məlumatı natamam olduğu üçün çatdırıla bilmir. Zəhmət olmasa linkdəki ünvanı təsdiqləyin).

https://post.az-com.top/aze - ФАЛЬШИВАЯ ССЫЛКА

Образец реального сообщения от "Азерпочт":

ADINIZA DAXIL OLMUSH BB023584438AZ SAYLI GONDERISHI SHEXSIYYET VESIQENIZI TEQDIM ETMEKLE AZ4700 POCHT SHOBESINDE ALA BILERSINIZ. AZERPOCHT

"При получении подозрительных сообщений и уведомлений от "Азерпочт" граждан просят обратиться в колл-центр 169 или же на аккаунты структуры в социальных сетях", - отмечается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azərpoçt” kiberdələduzluqla bağlı xəbərdarlıq edib

Другие новости из категории

В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
ФотоВ обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
13 декабря 2023 г. 18:54
В этом году в Карабахе и Восточном Зангезуре полностью отремонтированы 11 базовых станций
ФотоВ этом году в Карабахе и Восточном Зангезуре полностью отремонтированы 11 базовых станций
13 декабря 2023 г. 15:20
США намерены принять самые решительные меры в отношении новых чипов из Китая
США намерены принять "самые решительные" меры в отношении новых чипов из Китая
12 декабря 2023 г. 14:43
Токаев: К 2026 году Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до $1 млрд
Токаев: К 2026 году Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до $1 млрд
12 декабря 2023 г. 10:58
Сотрудники Азеркосмоса выступили на мероприятии СOP28 
ФотоСотрудники "Азеркосмоса" выступили на мероприятии СOP28 
11 декабря 2023 г. 15:17
58% домохозяйств в Азербайджане имеют доступ к широкополосному интернету
58% домохозяйств в Азербайджане имеют доступ к широкополосному интернету
11 декабря 2023 г. 11:38
Азербайджан и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по FM-радиовещанию
ФотоАзербайджан и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по FM-радиовещанию
8 декабря 2023 г. 13:28
Между Азербайджаном и Ираком подписан ряд документов
ФотоМежду Азербайджаном и Ираком подписан ряд документов
7 декабря 2023 г. 19:33
Состоялось 5-е заседание министров, ответственных за ИКТ Организации тюркских государств
ФотоСостоялось 5-е заседание министров, ответственных за ИКТ Организации тюркских государств
7 декабря 2023 г. 15:40
Микаил Джаббаров поздравил работников сферы связи и информационных технологий
Микаил Джаббаров поздравил работников сферы связи и информационных технологий
6 декабря 2023 г. 11:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi