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"Азерпочт" открыл отделение в Шуше

"Азерпочт" открыл отделение в Шуше 15:42
ИКТ
24 января 2025 г. 16:08
Азерпочт открыл отделение в Шуше

Национальный почтовый оператор Азербайджана "Азерпочт" открыл отделение в городе Шуша.

Как сообщает Report, филиал с индексом AZ5800 начал свою деятельность в Государственном центре обслуживания на улице Зафар.

В отделении предоставляются почтовые услуги, включая отправку писем, телеграмм и посылок, а также финансовые операции и карго-услуги.

Ранее в Карабахском экономическом районе "Азерпочт" открыл отделения в Гадруте (2020 год) и Ханкенди (2024 год). В Восточном Зангезуре почтовые услуги предоставляются в селе Джоджуг Марджанлы с 2020 года и селе Агалы Зангиланского района — с 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке “Azərpoçt” Şuşada fəaliyyət göstərməyə başlayıb

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