"Азерпочт" открыл отделение в Шуше

15:42

Национальный почтовый оператор Азербайджана "Азерпочт" открыл отделение в городе Шуша.

Как сообщает Report, филиал с индексом AZ5800 начал свою деятельность в Государственном центре обслуживания на улице Зафар.

В отделении предоставляются почтовые услуги, включая отправку писем, телеграмм и посылок, а также финансовые операции и карго-услуги.

Ранее в Карабахском экономическом районе "Азерпочт" открыл отделения в Гадруте (2020 год) и Ханкенди (2024 год). В Восточном Зангезуре почтовые услуги предоставляются в селе Джоджуг Марджанлы с 2020 года и селе Агалы Зангиланского района — с 2022 года.