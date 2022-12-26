Джалилов: "Азерпочт" намерен повысить своевременность доставки посылок до 93%

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, намерено повысить своевременность доставки посылок как минимум до 93%

ООО "Азерпочт", принадлежащее министерству цифрового развития и транспорта, намерено довести своевременность доставки посылок как минимум до 93%.

Об этом в интервью Report заявил председатель правления ООО Афган Джалилов.

"Когда работы были переданы "Азерпочт", по приблизительным оценкам, своевременность доставки составляла 60-65%. Мы сделали достаточно много в плане контроля качества, увеличив своевременность доставки грузов до 85%. В мировых стандартах не существует 100%-ной доставки без задержек. Мы работаем над этим вопросом с международными экспертами, сотрудничаем с Германским промышленным фондом международного сотрудничества в рамках программы SES. Мы пригласили их эксперта и сейчас реализуем проект "Project 93". Другими словами, мы намерены довести своевременность доставки посылок как минимум до 93%", - сказал Джалилов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.