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Джалилов: "Азерпочт" намерен повысить своевременность доставки посылок до 93%

Джалилов: "Азерпочт" намерен повысить своевременность доставки посылок до 93% ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, намерено повысить своевременность доставки посылок как минимум до 93%
ИКТ
26 декабря 2022 г. 16:12
Джалилов: Азерпочт намерен повысить своевременность доставки посылок до 93%

ООО "Азерпочт", принадлежащее министерству цифрового развития и транспорта, намерено довести своевременность доставки посылок как минимум до 93%.

Об этом в интервью Report заявил председатель правления ООО Афган Джалилов.

"Когда работы были переданы "Азерпочт", по приблизительным оценкам, своевременность доставки составляла 60-65%. Мы сделали достаточно много в плане контроля качества, увеличив своевременность доставки грузов до 85%. В мировых стандартах не существует 100%-ной доставки без задержек. Мы работаем над этим вопросом с международными экспертами, сотрудничаем с Германским промышленным фондом международного сотрудничества в рамках программы SES. Мы пригласили их эксперта и сейчас реализуем проект "Project 93". Другими словами, мы намерены довести своевременность доставки посылок как минимум до 93%", - сказал Джалилов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Afgan Jalilov: Azerpost intends to increase timely delivery to at least 93%
Версия на азербайджанском языке Əfqan Cəlilov: "Vaxtında çatdırılmanı azı 93 %-ə yüksəltmək niyyətindəyik"

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