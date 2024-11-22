"Азерпочт" начнет инвестиционную деятельность

ООО "Азерпочт", входящее в структуру Министерства цифрового развития и транспорта, приступит к инвестиционной деятельности.

ООО "Азерпочт", входящее в структуру Министерства цифрового развития и транспорта, приступит к инвестиционной деятельности.

Как сообщает Report, Кабинет министров утвердил "Инвестиционную стратегию по управлению остатками почтовых вкладов и почтовых счетов, принятых национальным оператором почтовой связи".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, целью управления инвестиционным портфелем является получение дохода при соблюдении требований ликвидности и пруденциальных норм, установленных финансовым регулятором.

Национальный оператор будет управлять инвестициями, придерживаясь принципов безопасности, ликвидности и доходности, с учетом их приоритетности. В процессе управления будет применяться подход согласования активов и пассивов, говорится в документе.