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"Азерпочт" начнет инвестиционную деятельность

"Азерпочт" начнет инвестиционную деятельность ООО "Азерпочт", входящее в структуру Министерства цифрового развития и транспорта, приступит к инвестиционной деятельности.
ИКТ
22 ноября 2024 г. 12:18
Азерпочт начнет инвестиционную деятельность

ООО "Азерпочт", входящее в структуру Министерства цифрового развития и транспорта, приступит к инвестиционной деятельности.

Как сообщает Report, Кабинет министров утвердил "Инвестиционную стратегию по управлению остатками почтовых вкладов и почтовых счетов, принятых национальным оператором почтовой связи".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, целью управления инвестиционным портфелем является получение дохода при соблюдении требований ликвидности и пруденциальных норм, установленных финансовым регулятором.

Национальный оператор будет управлять инвестициями, придерживаясь принципов безопасности, ликвидности и доходности, с учетом их приоритетности. В процессе управления будет применяться подход согласования активов и пассивов, говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке "Azərpoçt" investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olacaq

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