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"Азерпочт" и Совет по медиации будут сотрудничать

"Азерпочт" и Совет по медиации будут сотрудничать ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, будет оказывать корпоративные услуги Совету по медиации.
ИКТ
7 июля 2023 г. 12:23
Азерпочт и Совет по медиации будут сотрудничать

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, будет оказывать корпоративные услуги Совету по медиации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Между сторонами подписан договор о сотрудничестве. Документ подписали председатель правления "Азерпочт" Афган Джалилов и председатель Совета по медиации Надир Адилов.

Совет по медиации будет использовать голограммы, изготовленные “Азерпочт”. Голограммы будут использоваться в заключительных документах, которые будут представлены сторонам, участвующим в медиационных процессах (справка о невозможности продолжения процесса после первоначальной медиационной сессии, справка о невозможности участия в медиационной сессии, мирное соглашение и другие документы). Отличие голограммы, пронумерованной специальными кодами, в том, что она уникальна.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərpoçt” və Mediasiya Şurası əməkdaşlıq edəcək

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