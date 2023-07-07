"Азерпочт" и Совет по медиации будут сотрудничать

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, будет оказывать корпоративные услуги Совету по медиации.

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, будет оказывать корпоративные услуги Совету по медиации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Между сторонами подписан договор о сотрудничестве. Документ подписали председатель правления "Азерпочт" Афган Джалилов и председатель Совета по медиации Надир Адилов.

Совет по медиации будет использовать голограммы, изготовленные “Азерпочт”. Голограммы будут использоваться в заключительных документах, которые будут представлены сторонам, участвующим в медиационных процессах (справка о невозможности продолжения процесса после первоначальной медиационной сессии, справка о невозможности участия в медиационной сессии, мирное соглашение и другие документы). Отличие голограммы, пронумерованной специальными кодами, в том, что она уникальна.