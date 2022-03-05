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"Азерпочт" будет работать в праздничные дни

"Азерпочт" будет работать в праздничные дни ООО "Азерпочт", подведомственный Министерству цифрового развития и транспорта, в связи с 8 марта – Международным женским днем будет оказывать гражданам услуги по сменному графику.
ИКТ
5 марта 2022 г. 17:11
Азерпочт будет работать в праздничные дни

ООО "Азерпочт", подведомственный Министерству цифрового развития и транспорта, в связи с 8 марта – Международным женским днем будет оказывать гражданам услуги по сменному графику.

Как передает Report со ссылкой на ООО, 6-8 марта приведенные ниже почтовые отделения будут работать по указанному графику:

• Центральное почтовое отделение 09:00-18:00

• Потовое отделение №63 почтового филиала №2 10:00-17:00

• Потовые отделения №124, 138, 144 почтового филиала №2 09:00-17:00

• Потовые отделения №2, 40 почтового филиала №3 10:00-17:00

• Потовое отделение №44 почтового филиала №4 09:00-17:00

• Отделы клиентского облуживания в регионах 10:00-17:00

В связи с производственной необходимостью почтовые отделения №66 и 152 почтового филиала №1 будут работать в обычном режиме. В праздничные дни, как и обычно, гражданам будут оказываться почтовые услуги – прием телеграмм, писем, бандеролей, посылок, праздничных поздравлений, солдатских посылок, денежных переводов, а также сбор коммунальных выплат.

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Версия на азербайджанском языке "Azərpoçt" bayram günlərində işləyəcək

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