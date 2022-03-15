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"Азерпочт" будет оказывать услуги в рамках первого агентского банковского проекта в Азербайджане

"Азерпочт" будет оказывать услуги в рамках первого агентского банковского проекта в Азербайджане В целях расширения доступа к финансовым услугам в стране в рамках сотрудничества ООО «Азерпочт», действующего в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, и ЗАО Access Bank запущено применение модели агентского банкинга. Как сообщает Report
ИКТ
15 марта 2022 г. 11:46
Азерпочт будет оказывать услуги в рамках первого агентского банковского проекта в Азербайджане

В целях расширения доступа к финансовым услугам в стране в рамках сотрудничества ООО «Азерпочт», действующего в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, и ЗАО Access Bank запущено применение модели агентского банкинга. Как сообщает Report со ссылкой на министерство, проект, направленный на расширение финансовой инклюзивности в регионах, инициирован Центральным банком Азербайджана и реализуется при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC).

Модель агентского банкинга — это предоставление банковских продуктов и услуг клиентам сторонними организациями. В международной практике данная модель широко используется для расширения доступа населения к банковским услугам, особенно в местах с небольшим количеством банковских филиалов и отделений.

Отметим, что проект реализуется в Азербайджане впервые, а функцию банковского агента будет выполнять ООО «Азерпочт».

Согласно договору, на начальном этапе к проекту присоединится филиал «Азерпочт» в Агдашском районе. Уже с марта граждане смогут осуществлять банковские операции в этом почтовом филиале. Клиентам в первую очередь будут предложены микро- и агрокредиты, а также потребительские кредиты и дебетовые карты.

Согласно договоренности, достигнутой между ООО «Азерпочт» и ЗАО Access Bank, в этом году проект агентского банкинга охватит еще несколько регионов.

Благодаря реализации проекта банковские продукты и услуги станут более доступными для жителей регионов.

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Версия на азербайджанском языке “Azərpoçt” ilk dəfə həyata keçirilən agent bankçılıq layihəsinə qatılacaq

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