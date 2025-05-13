Азерпочт: Азербайджан укрепляет позиции международных платформах в сфере почтовой связи

Баку на международных платформах широко пропагандирует развитие почтовой связи Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев на проходящем в Баку I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ.
По его словам, это уже второе международное мероприятие, проводимое в этом году в Азербайджане Всемирным почтовым союзом: "Первое международное мероприятие мы провели в январе. В сегодняшнем форуме участвуют около 150 представителей из разных стран. Среди них регуляторы почтового сектора, представители на уровне министерств, руководители национальных почтовых операторов. Самое большое значение форума - это продвижение Азербайджана. Он направлен на повышение авторитета страны на международной арене".