Азерпочт: Азербайджан укрепляет позиции международных платформах в сфере почтовой связи

10:10 Развитие почтовой связи Азербайджана широко пропагандируется на международных платформах.

Баку на международных платформах широко пропагандирует развитие почтовой связи Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев на проходящем в Баку I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ.

По его словам, это уже второе международное мероприятие, проводимое в этом году в Азербайджане Всемирным почтовым союзом: "Первое международное мероприятие мы провели в январе. В сегодняшнем форуме участвуют около 150 представителей из разных стран. Среди них регуляторы почтового сектора, представители на уровне министерств, руководители национальных почтовых операторов. Самое большое значение форума - это продвижение Азербайджана. Он направлен на повышение авторитета страны на международной арене".