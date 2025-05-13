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Азерпочт: Азербайджан укрепляет позиции международных платформах в сфере почтовой связи

Азерпочт: Азербайджан укрепляет позиции международных платформах в сфере почтовой связи 10:10 Развитие почтовой связи Азербайджана широко пропагандируется на международных платформах.
ИКТ
13 мая 2025 г. 10:45
Азерпочт: Азербайджан укрепляет позиции международных платформах в сфере почтовой связи

Баку на международных платформах широко пропагандирует развитие почтовой связи Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев на проходящем в Баку I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ.

По его словам, это уже второе международное мероприятие, проводимое в этом году в Азербайджане Всемирным почтовым союзом: "Первое международное мероприятие мы провели в январе. В сегодняшнем форуме участвуют около 150 представителей из разных стран. Среди них регуляторы почтового сектора, представители на уровне министерств, руководители национальных почтовых операторов. Самое большое значение форума - это продвижение Азербайджана. Он направлен на повышение авторитета страны на международной арене".

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Версия на английском языке Azerpoct: Azerbaijan strengthening its position on int'l platforms in postal services
Версия на азербайджанском языке “Azərpoçt”: Poçt rabitəsinin inkişafı beynəlxalq platformalarda təbliğ olunur

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