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"Азеркосмос" заработал полмиллиарда манатов с 3 спутников

"Азеркосмос" заработал полмиллиарда манатов с 3 спутников За 10 лет коммерческой деятельности "Азеркосмос" получил доход в размере 500 млн манатов от услуг спутников Azerspace-1, Azerspace-2 и Azersky.
ИКТ
9 февраля 2023 г. 17:42
Азеркосмос заработал полмиллиарда манатов с 3 спутников

За 10 лет коммерческой деятельности "Азеркосмос" получил доход в размере 500 млн манатов от услуг спутников Azerspace-1, Azerspace-2 и Azersky.

Об этом в интервью Report заявил председатель правления космического агентства при министерстве цифрового развития и транспорта (”Азеркосмос") Самеддин Асадов.

С.Асадов считает, что доходы "Азеркосмоса" стабильно растут:

"В настоящее время наша страна с телекоммуникационными спутниками Azerspace-1 и Azerspace-2 и спутником наблюдения Azersky занимает особое место среди стран, имеющих космические спутники. За 10 лет стоимость спутниковых услуг на мировом рынке в связи с экономической и геополитической деятельностью была нестабильной. На фоне этих изменений доходы "Азеркосмоса" неуклонно растут.

Цель на ближайшие годы - сохранение динамики роста доходов за счет ресурсов наших спутников”.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Azercosmos earns almost $300M from 3 satellites
Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos” indiyədək 3 peykdən yarım milyard manat qazanıb

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