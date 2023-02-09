"Азеркосмос" заработал полмиллиарда манатов с 3 спутников

За 10 лет коммерческой деятельности "Азеркосмос" получил доход в размере 500 млн манатов от услуг спутников Azerspace-1, Azerspace-2 и Azersky.

За 10 лет коммерческой деятельности "Азеркосмос" получил доход в размере 500 млн манатов от услуг спутников Azerspace-1, Azerspace-2 и Azersky.

Об этом в интервью Report заявил председатель правления космического агентства при министерстве цифрового развития и транспорта (”Азеркосмос") Самеддин Асадов.

С.Асадов считает, что доходы "Азеркосмоса" стабильно растут:

"В настоящее время наша страна с телекоммуникационными спутниками Azerspace-1 и Azerspace-2 и спутником наблюдения Azersky занимает особое место среди стран, имеющих космические спутники. За 10 лет стоимость спутниковых услуг на мировом рынке в связи с экономической и геополитической деятельностью была нестабильной. На фоне этих изменений доходы "Азеркосмоса" неуклонно растут.

Цель на ближайшие годы - сохранение динамики роста доходов за счет ресурсов наших спутников”.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.