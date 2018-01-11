Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "ОАО "Азеркосмос" - небольшой региональный спутниковый оператор на фоне глобального рынка спутниковых услуг. Но за последние четыре года мы постарались превратить это в преимущество".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель "Азеркосмос" Рашад Набиев на прошедшем под председательством президента Ильхама Алиева заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

"Наша деятельность основана на Стратегическом плане развития, и мы применяем последние инновации в области корпоративного управления. В результате, за короткий период с начала коммерческой деятельности "Азеркосмос" заработал на эксплуатации национальных спутников 90 млн долларов. Доходы направляются на погашение кредитов, полученных на финансирование спутников", - сказал он.