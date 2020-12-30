"Азеркосмос" в ноябре увеличил экспортные доходы на 13%

Доходы "Азеркосмоса" от экспорта составили 90% от его общих доходов

В январе-ноябре текущего года ОАО "Азеркосмос" экспортировало в 30 стран телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 41,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ Азербайджана.

Согласно документу, это на 4 страны и на 0,7 млн долларов (1,7%) больше, чем за тот же период прошлого года.

Доходы "Азеркосмоса" от экспорта составили 90% от его общих доходов.

В ноябре 2020 года "Азеркосмос" экспортировал в 20 стран услуги на сумму 3,5 млн долларов США, что 1 страну и на 0,4 млн долларов США (4,2%) больше, чем за тот же период 2019 года.

За 11 месяцев основными странами-экспортерами услуг "Азеркосмоса" стали США, Великобритания, Франция, Малайзия и ОАЭ.