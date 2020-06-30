"Азеркосмос" увеличил доходы от экспорта почти на 20%

В январе-апреле этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги) стоимостью 19,1 млн долларов США, что на 19% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В годовом сравнении число стран, в которые экспортировались услуги, возросло до 26.

Доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг составляют 90% общих доходов компании. Организация экспортировала услуги в основном, в США, Францию, Великобританию, ОАЭ и Малайзию.