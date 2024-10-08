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"Азеркосмос": Созданный азербайджанскими школьниками спутник запустят на орбиту в 2025 году

"Азеркосмос": Созданный азербайджанскими школьниками спутник запустят на орбиту в 2025 году В следующем году планируется запуск на орбиту спутника, разработанного азербайджанскими школьниками.
ИКТ
8 октября 2024 г. 13:30
Азеркосмос: Созданный азербайджанскими школьниками спутник запустят на орбиту в 2025 году

В следующем году планируется запуск на орбиту спутника, разработанного азербайджанскими школьниками.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") Самеддин Асадов на панельной дискуссии "Синергия, превращающая знания в ценность" в рамках Форума развития образования.

Он отметил, что разработка этого проекта уже началась и была согласована с Министерством науки и образования.

По словам Самеддина Асадова, реализация проекта займет около 8-9 месяцев, а его запуск на орбиту будет осуществлен с помощью ракеты, принадлежащей американской компании "Space X".

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Версия на английском языке Satellite developed by Azerbaijani schoolchildren to be launched into orbit in 2024
Версия на азербайджанском языке Saməddin Əsədov: "Azərbaycanlı məktəblilərin hazırladığı peyk “Space X” ilə gələn il orbitə buraxılacaq" - YENİLƏNİB

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