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"Азеркосмос" создал новую компанию с уставным капиталом в 1 млн манатов

"Азеркосмос" создал новую компанию с уставным капиталом в 1 млн манатов
ИКТ
4 декабря 2024 г. 15:21
Азеркосмос создал новую компанию с уставным капиталом в 1 млн манатов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Spacecraft Development and Production.

Как сообщает Report, юридический адрес новой компании совпадает с адресом Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта - город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибекова, 72.

Ее уставный капитал составляет 1 млн манатов, а законным представителем является Фариз Али оглу Алиев, который возглавляет Центр исследований и развития "Азеркосмос".

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" 1 milyon manat nizamnamə kapitalı ilə yeni şirkət yaradıb

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