"Азеркосмос" создал новую компанию с уставным капиталом в 1 млн манатов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала ООО Spacecraft Development and Production.

Как сообщает Report, юридический адрес новой компании совпадает с адресом Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта - город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибекова, 72.

Ее уставный капитал составляет 1 млн манатов, а законным представителем является Фариз Али оглу Алиев, который возглавляет Центр исследований и развития "Азеркосмос".