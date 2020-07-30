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"Азеркосмос" сократил доходы на 4%

"Азеркосмос" сократил доходы на 4% В январе-июне этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало спутниковые и телекоммуникационные услуги стоимостью 21,5 млн долларов США, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года.
ИКТ
30 июля 2020 г. 15:27
Азеркосмос сократил доходы на 4%

В январе-июне этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало спутниковые и телекоммуникационные услуги стоимостью 21,5 млн долларов США, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, прибыль ОАО "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг составляет 89% общих доходов.

В прошлом месяце организация экспортировала услуги стоимостью 2,4 млн долларов США в 20 стран. Число стран возросло на 2, стоимость услуг же сократилась на 4%.

В январе-июне "Азеркосмос" экспортировал услуги в основном в Великобританию, США, Францию, ОАЭ, Малайзию.

 

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Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos”un iyunda gəlirləri 4% azalıb

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