"Азеркосмос" сократил доходы на 4%

В январе-июне этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало спутниковые и телекоммуникационные услуги стоимостью 21,5 млн долларов США, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года.

В январе-июне этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало спутниковые и телекоммуникационные услуги стоимостью 21,5 млн долларов США, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, прибыль ОАО "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг составляет 89% общих доходов.

В прошлом месяце организация экспортировала услуги стоимостью 2,4 млн долларов США в 20 стран. Число стран возросло на 2, стоимость услуг же сократилась на 4%.

В январе-июне "Азеркосмос" экспортировал услуги в основном в Великобританию, США, Францию, ОАЭ, Малайзию.