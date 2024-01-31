"Азеркосмос" расширил рынок экспорта услуг

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта в 2023 году экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на 19,8 млн долларов США в 48 стран.

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта в 2023 году экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на 19,8 млн долларов США в 48 стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

В сравнении с 2022 годом рынок экспорта услуг расширился на 6 стран, а его стоимость сократилась на 6,8 млн манатов или 25,6%.

В 2023 году экспортные доходы "Азеркосмос" составили 78% всех доходов.

В пятерку крупнейших импортеров спутниковых телекоммуникационных услуг в прошлом году вошли Великобритания (5,8 млн долларов), Люксембург (4,1 млн долларов), Объединенные Арабские Эмираты (1,6 млн долларов), Германия (1 млн долларов) и Нигерия (724,9 тыс. долларов).