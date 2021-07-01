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"Азеркосмос" расширил рынок экспорта своих услуг

"Азеркосмос" расширил рынок экспорта своих услуг В январе-мае ОАО "Азеркосмос" экспортировало в 29 стран телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 19,4 млн долларов США.
ИКТ
1 июля 2021 г. 12:16
Азеркосмос расширил рынок экспорта своих услуг

В январе-мае ОАО "Азеркосмос" экспортировало в 29 стран телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 19,4 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

Согласно документу, это на 3 страны (11,5%) и 0,3 млн долларов (1,6%) больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доходы "Азеркосмос" от экспорта составили 90% от его общих доходов. В мае "Азеркосмос" экспортировал услуги на 2,5 млн долларов в 22 страны, что больше на 6 стран (37,5%) и 0,1 млн долларов (4,2%).

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" may ayında xidmət ixrac etdiyi ölkələrin sayını 38% artırıb

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