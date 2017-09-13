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    "Азеркосмос" привлечет юрисконсультанта по услугам иностранным клиентам

    Компания объявила прием котировочных заявок

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ ОАО "Азеркосмос" намерено привлечь юрисконсультанта по услугам иностранным клиентам.

    Как сообщает Report со ссылкой на периодическую печать, компании приглашаются принять участие в соответствующем тендере.

    Заинтересованные в организации правовой помощи по услугам клиентам за рубежом (Турция, Грузия и страны Аравийского полуострова) компании должны предъявить котировочные заявки не позднее 18:00 21 сентября в ОАО "Азеркосмос" по адресу г. Баку, ул. У. Гаджибейли, 72, M5.

    Пакет предложений будет вскрыт 22 сентября в 12:00. 

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