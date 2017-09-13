"Азеркосмос" привлечет юрисконсультанта по услугам иностранным клиентам

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ ОАО "Азеркосмос" намерено привлечь юрисконсультанта по услугам иностранным клиентам.

Как сообщает Report со ссылкой на периодическую печать, компании приглашаются принять участие в соответствующем тендере.

Заинтересованные в организации правовой помощи по услугам клиентам за рубежом (Турция, Грузия и страны Аравийского полуострова) компании должны предъявить котировочные заявки не позднее 18:00 21 сентября в ОАО "Азеркосмос" по адресу г. Баку, ул. У. Гаджибейли, 72, M5.

Пакет предложений будет вскрыт 22 сентября в 12:00.