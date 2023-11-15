"Азеркосмос" присоединился к инициативе ООН "Глобальное соглашение"

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта (“Азеркосмос”) подписало документ о сотрудничестве с офисом Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане по присоединению к инициативе ООН "Глобальное соглашение".

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта (“Азеркосмос”) подписало документ о сотрудничестве с офисом Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане по присоединению к инициативе ООН "Глобальное соглашение".

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос".

Присоединившись к "Глобальному соглашению", Космическое агентство получит возможность планировать, осуществлять устойчивое развитие в области космической деятельности, укреплять свои внутренние возможности и делиться опытом с более широким бизнес-сообществом и другими заинтересованными сторонами на международном уровне. Также запланировано проведение обмена опытом между "Азеркосмос" и ООН, обсуждение отчета "Азеркосмос" по оценке последствий глобальных климатических изменений.

"Азеркосмос“, как участник "Глобального соглашения" ООН, будет координировать свою деятельность в соответствии с приоритетами устойчивого развития страны, ”зелеными“ направлениями развития, политикой и обязательствами, включая "Рамки сотрудничества в области устойчивого развития" на 2021-2025 годы, в том числе будет использовать опыт ООН по 17 целям, связанным с устойчивым развитием.