Азеркосмос предоставит спутниковые услуги Африке

Подписано соглашение о сотрудничестве между Космическим агентством при Министерстве цифрового развития и транспорта (Азеркосмос ) и швейцарской компанией Signalhorn.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Азеркосмос.
Согласно контракту, Signalhorn будет обслуживать клиентов Azerspace-1 из африканского региона через C-диапазон.
"Наше сотрудничество с Signalhorn еще больше укрепит наши позиции в африканском регионе. Наши передовые, надежные и гибкие решения откроют путь к новым проектам”, – сказал Марк Гусрие, главный коммерческий директор Азеркосмос.
"Новое соглашение обеспечит постоянное сотрудничество между двумя компаниями, и число пользователей спутника Azerspace-1 в Африке увеличится”, – отметил главный коммерческий директор Signalhorn Найджел Гибсон.
Компания Signalhorn имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере сетевых услуг и коммуникационных решений в глобальном масштабе.