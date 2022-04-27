Азеркосмос предоставит спутниковые услуги Африке

17:08

Подписано соглашение о сотрудничестве между Космическим агентством при Министерстве цифрового развития и транспорта (Азеркосмос ) и швейцарской компанией Signalhorn.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азеркосмос.

Согласно контракту, Signalhorn будет обслуживать клиентов Azerspace-1 из африканского региона через C-диапазон.

"Наше сотрудничество с Signalhorn еще больше укрепит наши позиции в африканском регионе. Наши передовые, надежные и гибкие решения откроют путь к новым проектам”, – сказал Марк Гусрие, главный коммерческий директор Азеркосмос.

"Новое соглашение обеспечит постоянное сотрудничество между двумя компаниями, и число пользователей спутника Azerspace-1 в Африке увеличится”, – отметил главный коммерческий директор Signalhorn Найджел Гибсон.

Компания Signalhorn имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере сетевых услуг и коммуникационных решений в глобальном масштабе.