​"Азеркосмос" подписал соглашение с "Intelsat" о выводе на орбиту нового спутника

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ / Национальный спутниковый оператор Азербайджана "Азеркосмос" подписал новое соглашение с компанией "Intelsat S.A." о выводе спутника на орбиту 45° восточной долготы.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос", спутник охватит территорию Европы, центральной и юго-западной Азии, Ближнего Востока и африканские страны на юге Сахары.

Новый спутник станет также запасным вариантом, находящегося на орбите спутника "Azerspace-1". Зона охвата спутника "Azerspace-2" будет больше чем у своего предшественника.

Председатель ОАО "Азеркосмос" Рашад Набиев отметил, что потребность в услугах "Азеркосмоса" в регионах его действия растет. "Azerspace-2" станет частью плана по оказанию широких спутниковых услуг в регионе.

Отметим, что вывод на орбиту спутника "Azerspace-2" планируется осуществить в 2017 году.