​Azerkosmos почти втрое увеличит уставный капитал

Уставный капитал ОАО Azerkosmos будет увеличен на 105 695 280 манатов или в 2,66 раза - с 63 610 600 до 169 305 880 манатов.

Об этом сообщил Report источник в правительстве.

В этих целях количество находящихся в обращении государственных акций номинальной стоимостью 20 манатов увеличится на 5 284 764 - с 3 180 530 до 8 465 294.

Напомним, что Azerkosmos работает с убытком. Акционерное общество завершило прошлый год с убытком в 6,462 млн манатов, что на 59,85% меньше, чем в предыдущем году. Накопленный убыток организации увеличился на 1,6%, составив 313,191 млн манатов.