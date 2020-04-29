​"Азеркосмос" почти вдвое увеличил доходы

В январе-марте этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги) стоимостью 10,4 млн долларов США, что на 4,9 млн манатов или 89,09% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В первом квартале число стран, в которые экспортировались услуги, возросло на 7 единиц или 41,18%.

Доходы ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг составляет 88% общих доходов компании. Организация экспортировала услуги в основном, в США, Францию, Великобританию, ОАЭ и Германию.