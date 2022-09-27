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"Азеркосмос" оказывает услуги свыше 200 пользователям из более чем 45 стран мира

"Азеркосмос" оказывает услуги свыше 200 пользователям из более чем 45 стран мира Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") оказывает услуги свыше 200 клиентам из государственного и частного секторов в более чем 45 странах мира.
ИКТ
27 сентября 2022 г. 16:32
Азеркосмос оказывает услуги свыше 200 пользователям из более чем 45 стран мира

Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") оказывает услуги свыше 200 клиентам из государственного и частного секторов в более чем 45 странах мира.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя организации Дунай Бадирханов.

"Создание 11 лет назад космической отрасли в Азербайджане повлияло и на развитие других областей. "Азеркосмос" намерен и дальше увеличивать спектр услуг, предоставляемых клиентам.

В рамках сотрудничества с Национальной авиационной академией мы создали учебный центр Географических информационных систем (Geographic Information System - GIS). В будущем мы намерены пригласить всех специалистов региона в этот международный сертифицированный учебный центр", - сказал Бадирханов.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos": "45-dən artıq ölkədə 200-dən çox müştəriyə xidmət göstəririk"

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