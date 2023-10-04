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"Азеркосмос": Наша основная цель - защита информационной безопасности, но мы этим не ограничились

"Азеркосмос": Наша основная цель - защита информационной безопасности, но мы этим не ограничились Около 10 лет назад, когда было создано Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос"), основной целью была защита информационной безопасности страны, но мы этим не ограничились.
ИКТ
4 октября 2023 г. 16:05
Азеркосмос: Наша основная цель - защита информационной безопасности, но мы этим не ограничились

Около 10 лет назад, когда было создано Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос"), основной целью была защита информационной безопасности страны, но мы этим не ограничились.

Как сообщает Report, об этом на пленарной сессии в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку заявила директор департамента стратегии и развития бизнеса Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Натаван Гасанова.

"Цели меняются в соответствии с текущими требованиями. До 2013 года азербайджанские каналы вещались посредством спутников других стран. По решению правительства для обеспечения устойчивого развития в регионе национальный телекоммуникационный спутник Азербайджана был выведен на орбиту. Мы запустили еще один спутник, который обслуживает страны Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Европы. Помимо телекоммуникационного сектора, в 2014 году мы запустили на орбиту спутник наблюдения за Землей, и у нас была конкретная государственная программа по этому поводу. Наша следующая стратегия - обеспечить устойчивость телекоммуникационных или наблюдательных служб", - отметила Н.Гасанова.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos": "Məqsədimiz informasiya təhlükəsizliyini qorumaq olsa da, bununla məhdudlaşmadıq"

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