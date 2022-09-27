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"Азеркосмос" намерен улучшить лазерную связь

"Азеркосмос" намерен улучшить лазерную связь Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") намерено улучшить лазерную связь и построить оптическую сеть на наземной станции.
ИКТ
27 сентября 2022 г. 19:40
Азеркосмос намерен улучшить лазерную связь

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") намерено улучшить лазерную связь и построить оптическую сеть на наземной станции.

Как сообщает Report, об этом сказала ведущий бизнес-аналитик Космического агентства Лала Гасанзаде.

Л.Гасанзаде считает, что стремительное развитие космической отрасли побуждает к поиску новых возможностей:

"Мы активно занимаемся поиском новых возможностей. Рынок постоянно растет и поэтому мы стараемся совершенствовать нашу организацию. Намерены построить оптическую сеть на нашей наземной станции, чтобы улучшить лазерную связь. Для нас это новый рынок, мы изучаем эту возможность и готовы модернизировать нашу станцию в условиях оптической сети".

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Версия на английском языке Azercosmos intends to improve laser communication
Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos” lazer rabitəsini gücləndirmək niyyətindədir

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