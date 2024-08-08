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"Азеркосмос" начнет представлять спутниковые услуги Ботсване

"Азеркосмос" начнет представлять спутниковые услуги Ботсване
ИКТ
8 августа 2024 г. 17:02
Азеркосмос начнет представлять спутниковые услуги Ботсване

В Ботсване будут предоставляться коммуникационные и информационные услуги спутника Azerspace-1.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В связи с этим "Азеркосмос" и Управление гражданской авиации Ботсваны подписали долгосрочное партнерское соглашение.

"Азеркосмос" предоставляет спутниковые услуги 6 из 13 стран Южной Африки. Сотрудничество с Ботсваной расширит использование услуг спутников Azerspace в крупномасштабных информационных проектах в странах Южной Африки", - заявили в агентстве.

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Версия на английском языке Azercosmos to provide satellite services in Botswana
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" peyk xidmətlərini Botsvanada təqdim edəcək

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