"Азеркосмос" начнет представлять спутниковые услуги Ботсване

В Ботсване будут предоставляться коммуникационные и информационные услуги спутника Azerspace-1.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В связи с этим "Азеркосмос" и Управление гражданской авиации Ботсваны подписали долгосрочное партнерское соглашение.

"Азеркосмос" предоставляет спутниковые услуги 6 из 13 стран Южной Африки. Сотрудничество с Ботсваной расширит использование услуг спутников Azerspace в крупномасштабных информационных проектах в странах Южной Африки", - заявили в агентстве.