"Азеркосмос" начала предоставлять услуги спутниковой связи в Средиземном море

Подписано очередное соглашение о сотрудничестве между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и швейцарской компанией Signalhorn.

Подписано очередное соглашение о сотрудничестве между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и швейцарской компанией Signalhorn.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Азеркосмос".

Согласно контракту, Signalhorn начал предоставлять интернет-услуги в Средиземном море посредством спутника Azerspace-1. Ресурсы спутника Azerspace-1 передаются с телепорта, принадлежащего компании Signalhorn, непосредственно на круизные лайнеры в Средиземном море.

"Azercosmos" продолжает совершенствовать возможности широкополосной связи в море, являющимся одним из основных сегментов мирового рынка спутниковой связи. В настоящее время посредством спутников Azerspace-1 и Azerspace-2 предоставляются надежные и стабильные интернет-услуги для кораблей, плывущих по Каспийскому, Черному и Азовскому морям, Персидскому заливу, реке Волга и восточной части Средиземного моря.