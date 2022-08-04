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"Азеркосмос" начала предоставлять услуги спутниковой связи в Средиземном море

"Азеркосмос" начала предоставлять услуги спутниковой связи в Средиземном море Подписано очередное соглашение о сотрудничестве между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и швейцарской компанией Signalhorn.
ИКТ
4 августа 2022 г. 10:34
Азеркосмос начала предоставлять услуги спутниковой связи в Средиземном море

Подписано очередное соглашение о сотрудничестве между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и швейцарской компанией Signalhorn.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Азеркосмос".

Согласно контракту, Signalhorn начал предоставлять интернет-услуги в Средиземном море посредством спутника Azerspace-1. Ресурсы спутника Azerspace-1 передаются с телепорта, принадлежащего компании Signalhorn, непосредственно на круизные лайнеры в Средиземном море.

"Azercosmos" продолжает совершенствовать возможности широкополосной связи в море, являющимся одним из основных сегментов мирового рынка спутниковой связи. В настоящее время посредством спутников Azerspace-1 и Azerspace-2 предоставляются надежные и стабильные интернет-услуги для кораблей, плывущих по Каспийскому, Черному и Азовскому морям, Персидскому заливу, реке Волга и восточной части Средиземного моря.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" Aralıq dənizində peyk və rabitə xidmətləri göstərməyə başlayıb

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