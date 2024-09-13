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"Азеркосмос" начал сотрудничество с глобальным спутниковым оператором "ABS"

"Азеркосмос" начал сотрудничество с глобальным спутниковым оператором "ABS" 16:51
ИКТ
13 сентября 2024 г. 17:13
Азеркосмос начал сотрудничество с глобальным спутниковым оператором ABS

Космическое агентство "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана начало сотрудничество с глобальным спутниковым оператором "ABS".

Как сообщает Report, договор о сотрудничестве между сторонами подписан 13 сентября на международной выставке-конференции "IBC 2024", проходящей в Амстердаме.

В рамках договора "Азеркосмос" будет предоставлять услугу "Pay TV" на территории Нигерии через спутник "ABS". Эта услуга будет доступна только при подписке на спутниковую или кабельную телевизионную компанию.

Партнерство с "ABS" открывает новые бизнес-возможности для "Азеркосмос", позволяя расширить коммерциализацию спутниковых услуг и увеличить объем видеоуслуг на африканском рынке, отмечает агентство.

Заместитель председателя правления "Азеркосмос" Фуад Асланов подчеркнул, что сотрудничество с ABS улучшит услуги, оказываемые агентством в африканском регионе.

Главный коммерческий директор "ABS" Рамси Ханфур добавил, что партнерство с Азеркосмос расширит охват и предложения компании на западноафриканском рынке, объединит опыт сторон для предоставления высококачественного платного телевизионного вещания.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" qlobal peyk operatoru “ABS” şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb

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