Azerkosmos начал работать с прибылью

ОАО Azerkosmos завершил 2019 год с прибылью в 3,6 млн манатов, в то время как по итогам 2018 года убытки компании составили 6,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Активы Azerkosmos на 1 января этого года составили 628,6 млн манатов, что на 3,8% меньше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании снизились на 10,4% и составили 663,8 млн манатов, дефицит балансового капитала сократился на 59,7% и составил 35,2 млн манатов.

Напомним, что Azerkosmos был создан в 2011 году. В настоящее время его уставный капитал составляет 169,3 млн манатов. Акционерное общество принадлежит государству (100%).